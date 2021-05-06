Союз европейских футбольных ассоциаций все еще радикально настроен в отношении организаторов Суперлиги, которые до сих пор не объявили об окончательном выходе из проекта.

УЕФА планирует ввести жесткие радикальные меры касательно клубов, которые официально все еще не дистанцировались от проекта. Таких осталось четверо – Реал, Барселона, Ювентус и Милан. В соответствии с Уставом УЕФА, максимальным наказанием, которое грозит указанным клубам, является двухлетняя дисквалификация из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Некоторые считают, что Земля плоская, а Суперлига существует": Чеферин хочет наказать всех участников турнира

В течение последних 10 дней УЕФА вел переговоры со всеми 12-ти клубами по минимизации санкций в обмен на окончательный выход из проекта Суперлиги. Сейчас есть значительное понимание с семью клубами – Арсеналом, Ливерпулем, Ман Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэмом, Челси и Атлетико. Интер тоже близок к успешному завершению диалога, информирует ESPN.

А вот Реал, Барса, Милан и Ювентус сих пор убеждены в перспективе Суперлиги. Именно они могут получить санкции за нарушение 51-й статьи Устава – создание каких-либо организаций без согласования с УЕФА. Впрочем, Союз надеется, что длительной судебной тяжбы и громких наказаний все же удастся избежать. Регламент Суперлиги предусматривает окончательное закрытие проекта в случае отказа от участия в нем хотя бы 9-ти клубов. В то же время глава УЕФА Александр Чеферин заверил, что все 12 клубов так или иначе получат определенные санкции – скорее всего, это будет штраф.

Напомним, в середине апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира – Суперлига. Но проект просуществовал всего два дня – массовые протесты фанатов и угрозы санкциями привели к провалу замысла.

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