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УЕФА готов отложить дату окончания сезона

19:15 15 Читати українською
УЕФА готов отложить дату окончания сезона
Сезон 2019/20 возобновится нескоро / UEFA

Судьба сезона 2019/20, который остановлен из-за пандемии коронавируса, продолжает оставаться неизвестной.

Напомним, 4 апреля президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что еврокубковый сезон 2019/20 должен быть доигран до 3 августа, чтобы избежать срыва следующей еврокампании.

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Правда, в сегодняшнем заявлении УЕФА не подтвердил данную дату как дедлайн. "Сообщалось, что Александер Чеферин сказал ZDF в Германии, что Лига чемпионов УЕФА должна закончиться до 3 августа. Это неправда. Никакого конечного срока для завершения сезона президент УЕФА не указывал.

Сейчас УЕФА анализирует все варианты завершения внутренних и международных соревнований в рамках рабочей группы, созданной 17 марта. Главный приоритет – сохранение здоровья населения. Не исключено, что матчи могут быть сыграны в июле и августе, если возникнет такая необходимость. Все будет зависеть от того, когда возобновятся чемпионаты и когда будут получены соответствующие разрешения от властей каждой страны", – передает слова из заявления УЕФА Reuters.

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы остановились на стадии 1/8 финала.

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коронавирус Мир УЕФА Александер Чеферин
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