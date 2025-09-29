Сборная Израиля продолжит участие в отборе на ЧМ в случае бана от УЕФА.

В случае отстранения израильские команды будут исключены только из турниров под эгидой УЕФА – таким образом, в этом сезоне мужская и женская сборные Израиля будут дисквалифицированы в Лиге наций, а Маккаби Тель-Авив – из Лиги Европы.

Мнения УЕФА и ФИФА относительно бана Израиля разнятся – организации могут принять противоположные решения

При этом руководящий орган европейского футбола не будет добиваться исключения сборной Израиля из отбора на ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА, и отстранение в одностороннем порядке было бы "политически сложным" решением. Об этом информирует The Guardian.

На данный момент сборная Израиля занимает третье место в группе I отбора на чемпионат мира 2026 года, набрав 9 очков в 5 матчах. В ближайшую международную паузу команда должна сыграть со сборными Италии и Норвегии.

