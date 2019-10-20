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УЕФА доверил написание официальной песни Евро-2020 лучшему диджею мира

13:25 26 Читати українською
УЕФА доверил написание официальной песни Евро-2020 лучшему диджею мира
Мартин Гаррикс / DJ Magazine

Написать официальную песню Евро-2020 руководители УЕФА доверили диджею Мартину Гарриксу.

23-летний музыкант из Нидерландов стал официальным партнером УЕФА, а его музыкальное произведение следующим летом будет звучать перед всеми матчами чемпионата Европы.

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"С ума сойти – Евро-2020 состоится сразу в 12 городах. Но это лучший способ отпраздновать 60-летие этого невероятного турнира.

Музыка – моя страсть, но и футбол я очень люблю. Поэтому так горжусь, что мне дали возможность написать официальную песню для самого большого Евро в истории", – цитирует Гаррикса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Гаррикс уже в течение трех лет признается лучшим диджеем мира по версии авторитетного издания DJ Magazine.

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