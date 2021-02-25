Оба украинских клуба пополнили свои бюджеты выплатами от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций досрочно перевел на счета Динамо и Шахтера обещанные суммы, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Напомним, Динамо впервые за последние четыре года пробилось в групповой этап Лиги чемпионов, одолев на своем пути нидерландский АЗ и бельгийский Гент. Соперниками киевлян были Барселона, Ювентус и Ференцварош. Подопечные Мирчи Луческу одержали одну победу и одну ничью и заняли третье место в группе G, которая дала право бороться за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер попал в основную сетку самого престижного еврокубка напрямую и соревновался с Реалом, Интером и менхенгладбахской Боруссией в группе В. В результате две победы и две ничьи позволили "горнякам" выйти в 1/16 финала второго по силе еврокубка.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы