УЕФА решил больше не поручать Хесусу Хилю Мансано судить матчи Евро-2024, информирует Blick. Сообщается, что в матче между Австрией и Францией арбитр допустил несколько мелких ошибок, но этого оказалось достаточно для вынесения ему "приговора".

Австрия – Франция – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024

Сообщается, что при счёте 0:0 испанец по ошибке принял решение в пользу свободного удара от ворот вместо углового, а также не позволил Франции провести замену, когда Килиан Мбаппе сломал себе нос. В итоге капитан "Ле Блё" был вынужден сесть на землю, чтобы обратить на себя внимание арбитра.

Напомним, что Франция выиграла у Австрии матч первого тура группового этапа Евро-2024 (1:0). Четвёртым арбитром на этой встрече работал украинец Николай Балакин.

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