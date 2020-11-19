"Было бы крайне несправедливо для нашей сборной решить все за пределами футбольного поля. УЕФА должен отнестись с пониманием к ситуации, в которой оказалась сборная Украины.

"Мы сделали все, чтобы матч состоялся, нашей вины здесь нет": Шевченко намекнул на недостаток уважения к сборной Украины

Во всем мире сейчас происходит такая ситуации с коронавирусом, поэтому надо из нее найти достойный выход, ведь все равно в первую очередь все должно решаться на футбольном поле. Уверен, о техническом поражении речь не должна идти, как и о жеребьевке, ведь это обычная лотерея", – заявил специалист в интервью Команда1.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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