Латвийский Вентспилс долгое время не сможет выступать в еврокубках.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сообщил об отстранении латвийского Вентспилса от европейских соревнований на семь лет.

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Клуб признан виновным в нарушении статей регламента УЕФА, касающиеся мошенничества, взяточничества и/или коррупции, а также нарушения целостности матчей и соревнований. Также были наказаны официальные лица клуба, сообщает официальный сайт организации.

Администратор Вентспилса Николай Дякин получил четырехлетнюю дисквалификацию. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отстранен от любой футбольной деятельности пожизненно. УЕФА также просит ФИФА распространить действие этих ограничительных мер.

К слову, в составе Вентспилса выступает сразу несколько украинцев. Более того, капитаном команды является житомирянин Андрей Сахневич. Отметим, что клуб наказан за нарушение прошлых лет, а наши земляки никак к ним не причастны.

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