Черногорский Арсенал Тиват отстранен от участия в турнирах УЕФА на 10 лет за договорные матчи.

В среду, 16 июля, УЕФА отстранила черногорский футбольный клуб Арсенал Тиват от участия в еврокубках на 10 лет по делу о договорных матчах, а также пожизненно отстранила игрока и должностное лицо клуба. Речь идет о матчах отборочного раунда Лиги конференции в июле 2023 года против Алашкерта, информирует АР.

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Арсенал из Тивата сыграл вничью в первом матче в Армении со счетом 1:1, а затем проиграл дома со счетом 1:6 в ответном матче, пропустив при этом два гола в компенсированное время в конце игры. УЕФА не уточнил, каким образом был доказан факт договорного матча.

УЕФА постановил, что Арсенал Тиват дисквалифицирован до сезона 2034/35 включительно и оштрафован на 500 тысяч евро. Спортивный директор клуба Ранко Кргович и игрок Никола Челебич были дисквалифицированы пожизненно, а еще трое игроков были дисквалифицированы УЕФА на 10 лет: Цетко Манойлович, Душан Пулетич, Радуле Живкович.

УЕФА также отстранила двух официальных лиц сербского клуба Раднички Обреновац: Милана Вигневича на 10 лет и Горана Янюшевича на шесть лет. Еще один, Христос Псомиадис, был дисквалифицирован на восемь лет.

УЕФА заявила, что в ФИФА будет направлена просьба распространить запреты на весь мир.

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