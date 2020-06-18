toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ТИМО ВЕРНЕР НАПОЛИ АНДРЕЙ ЛУНИН

УЕФА дал официальную рекомендацию по завершению трансферного окна – известна дата

16:40 - Читати українською
УЕФА дал официальную рекомендацию по завершению трансферного окна – известна дата
Лаутаро, Вернер и Санчо – главные трансферные хиты лета / Коллаж TalkSport

Европейский футбольный союз готов предоставить клубам дополнительное время для осуществления переходов игроков.

УЕФА на своем официальном сайте призвал все национальные ассоциации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года.

УЕФА утвердил формат еврокубков на сезон 2020/21 – важные изменения для УПЛ

Обычно этот срок истекал в начале или в середине сентября. Но смещение национальных чемпионатов из-за коронавируса создало дополнительные проблемы и для работы клубов на трансферном рынке. УЕФА будет ждать объявления окончательных заявок на групповые этапы еврокубков 6 октября, а за день до этого команды должны решить все свои кадровые вопросы.

Напомним, текущие розыгрыше еврокубков завершатся в августе, после чего команды смогут готовиться к следующей кампании.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра

blog_ava
Суркис признался, почему Динамо прекратило сотрудничество с Ребровым
11:54
794
Теги
Трансферы Лига чемпионов УЕФА Лига Европы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук