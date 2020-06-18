УЕФА дал официальную рекомендацию по завершению трансферного окна – известна дата

Европейский футбольный союз готов предоставить клубам дополнительное время для осуществления переходов игроков.

УЕФА на своем официальном сайте призвал все национальные ассоциации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года.

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Обычно этот срок истекал в начале или в середине сентября. Но смещение национальных чемпионатов из-за коронавируса создало дополнительные проблемы и для работы клубов на трансферном рынке. УЕФА будет ждать объявления окончательных заявок на групповые этапы еврокубков 6 октября, а за день до этого команды должны решить все свои кадровые вопросы.

Напомним, текущие розыгрыше еврокубков завершатся в августе, после чего команды смогут готовиться к следующей кампании.

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