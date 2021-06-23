УЕФА будет расследовать дело в отношении Северной Македонии – соперник Украины мог нарушить медпротокол
20:28 - Читати українською
Национальная команда Северной Македонии уже попрощалась с Евро-2020, но вылет может стать скандальным.
УЕФА поручил дисциплинарному комитету проверить сборную Северной Македонии на несоблюдение протокола-COVID-19, сообщает официальный сайт организации.
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19 июня в Амстердаме македонские футболисты могли нарушить правила тестирования на коронавирус.
Напомним, команда Северной Македонии была соперником сборной Украины групповом этапе Евро-2020, в очном противостоянии подопечные Шевченко победили со счетом 2:1.
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