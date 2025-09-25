Европейские политики критикуют Израиль за то, что страна во время военной операции в секторе Газа не считается с потерями среди гражданских.

Большинство членов исполкома УЕФА склоняются к варианту с отстранением сборной Израиля от международных турниров, информирует The Times. Решение может быть принято на следующей неделе.

Экс-полузащитник сборной Норвегии призвал Холанда и Ко бойкотировать матч с Израилем – он сделал это с Францией

Ранее с требованием отстранения Израиля выступила и комиссия ООН из восьми экспертов. Параллельно с этим появились сообщения, что правительство Испании даже рассматривало возможность бойкота ЧМ-2026, если Израиль оставят среди участников.

На данный момент сборная России остается единственной командой, которая находится под запретом на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная Израиля продолжает борьбу в отборе к ЧМ-2026: команда идет третьей в группе I, отставая от лидера Норвегии на шесть очков и имея одинаковое количество с Италией.

Напомним, что Израиль ведет военную операцию в секторе Газа.

