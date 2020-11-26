Союз европейских футбольных ассоциаций завершит все бюрократические вопросы вокруг скандального матча Лиги наций в ближайшее время.

УАФ получит от УЕФА мотивационную часть решения о техническом поражении поединка Швейцария – Украина до 30 ноября, сообщает ТК Футбол.

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После получения этого документа у футбольной ассоциации Украины будет 10 дней, чтобы подать апелляцию. В УАФ уже подтвердили, что намерены обращаться в Лозанну для обжалования решения.

Напомним, сборной Украины присудили техническое поражение за матч со швейцарцами, которое оставит подопечных Шевченко без места в дивизионе А Лиги наций.

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