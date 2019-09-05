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"Удивлен, что его жена не была трудоустроена в Манчестер Юнайтед", – Кин жестко раскритиковал Фергюсона

21:47 110 Читати українською
"Удивлен, что его жена не была трудоустроена в Манчестер Юнайтед", – Кин жестко раскритиковал Фергюсона
Рой Кин / фото из соцсетей

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин обвинил экс-наставника "красных дьяволов" сэра Алекса Фергюсона во лжи.

"Я покидал офис клуба в тот день, не думая, что это конец моей карьеры в Манчестер Юнайтед. Но если вы думаете, что я собирался терпеть это, то мне все равно, кто был напротив – Алекс Фергюсон или Папа Римский... Я был готов бороться за свое место.

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Фергюсон вышел затем и сказал, что всегда делал то, что было лучше для Манчестер Юнайтед. Но это ерунда. Его сын Даррен играл за клуб и стал чемпионом Англии, ему очень повезло. Его брат долгое время был главным скаутом. Я удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе.

Позже Даррен тренировал Престон и был уволен. У него в команде было несколько молодых игроков, взятых в аренду в Манчестер Юнайтед. Угадайте, что произошло на следующий день? Их забрали из Престона. Это лучше для Манчестер Юнайтед? Простите", – цитирует Кина Off The Ball.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон Рой Кин Рой Кин Даррен Фергюсон Даррен Фергюсон
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