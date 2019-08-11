Удивительный автогол в чемпионате Чили – претендент на курьез года

Игроки чилийского Артуро Фернандес Виаль продемонстрировали впечатляющее командное взаимодействие. Правда, в негативном смысле.

Артуро Фернандес Виаь дома уступил Депортес Реколети со счетом 1:3 в матче чилийской Сегунды (третий по статусу дивизион страны).

Это так и осталось бы без внимания мирового сообщества, если бы не автогол хозяев на 25-й минуте игры. Голкипер ввел мяч в игру коротким пасом на защитника, а попытка провести позиционную атаку была безрезультатной. В итоге мяч вернули вратарю, но не слишком удачно – тот, исправляя ситуацию, выбил прямо на оппонента.

Безумный автогол с центра поля в матче чемпионата Бразилии

Далее еще интереснее – форвард Депортес Реколети пробил по воротам, но очень неудачно. Казалось, голкипер легко заберет мяч, однако выпустил его из рук. Защитник, который был рядом, попытался разрядить ситуацию, но лучше бы он этого не делал – после невероятной свечи мяч оказался в воротах. Впечатляющий парад коллективных фейлов - "тики-така" чилийцев пока оставляет желать лучшего.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать.

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