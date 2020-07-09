Удинезе разгромил СПАЛ в рамках 31-тура Серии А

СПАЛ разгромно уступил Удинезе. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 31-тур

СПАЛ – Удинезе – 0:3

Голы: Де Пауль, 18, Окака, 35, Лазанья, 81

Верона – Интер – начало в 22:45

СПАЛ принимал Удинезе. Гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество в счете еще до конца первой половины встречи. На 19-й Де Пауль, после ошибки защитника в штрафной, в касание пробил по центру ворот. Чуть позже, преимущество закрепил Окака. Он замкнул прострел в штрафную точным ударом под перекладину.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – контроль мяча был за Удинезе. На 81-й окончательного разгрома хозяевам нанес Лазанья. Он вышел один на один с вратарем и красиво его обыграл. СПАЛу опасных моментов создать так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Удинезе – 3:0

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