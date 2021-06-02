"Россонери" запланировали массовую распродажу ради подписания аргентинца, сообщает Calciomercato.

Милан отказался переподписать звезду команды, – журналист

Список пяти игроков на выход из Сан-Сиро пока хранят в тайне. Однако, наставник Милана Стефано Пиоли твердо решил подписать де Пауля летом. Конкуренцию миланцам в борьбе за хавбека составят мадридский Атлетико, английские Ливерпуль и Лидс, Наполи и соседи из Интера.

В свою очередь Удинезе определился с суммой отступных за де Пауля, контракт с которым действует до лета 2024-го. Фриульцы желают получить за него 40 млн евро. Пять лет назад Валенсия заработала на продаже аргентинца всего 3 млн в евровалюте.

В сезоне 2020/21 Родриго де Пауль провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.

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