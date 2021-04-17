Чемпионат Италии 2020/21, 31-й тур

Кротоне – Удинезе – 1:2

Голы: Сими, 68 (пен) – де Пауль, 41, 74

Удаление: де Пауль, 90

Сампдория – Верона – 3:1

Голы: Янкто, 46, Габбьядини, 73 (пен), Торсби, 82 – Лазович, 13

Сассуоло – Фиорентина – начало в 19:00

Кальяри – Парма – начало в 21:45

Кротоне за семь туров до конца чемпионата отставал на 12 очков от спасительной семнадцатой позиции. В таких условиях о сохранении прописки в элите уже не может идти речи, но хотя бы прервать серию в четыре поражения команда была обязана – благо, с Удинезе в родных стенах вполне реально надеяться на какую-то ничью. Впрочем, задача оказалось провальной.

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Фриульцы открыли счёт на 41-й минуте в результате вбегания Нестеровски на левый край штрафной и паса под удар де Паулю. В середине второго тайма Кротоне отыгрался с пенальти, который реализовал Сими, однако уже на 74-й де Пауль оформил дубль – 1:2! Этот счёт хозяева уже не изменили, хотя на 90-й минуте де Пауль ещё и красную карточку получил. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Удинезе, которому удалось прервать серию в четыре матча без побед.

В параллельном поединке встречались середняки – Сампдория принимала Верону. Гости открыли счёт уже на 13-й минуте благодаря блестящему выстрелу Лазовича со стандарта, а хозяева до перерыва так и не отыгрались. Впрочем, уже через 53 секунды после него генуэзцы забили в ответ – это Янкто нанёс удар с лету в результате отскока на левый край штрафной. 1:1!

После этого подопечные Клаудио Раньери увеличили обороты. На 73-й минуте это вылилось в пенальти, который реализовал Габбьядини, а точку во встрече поставил точный удар Торсби на 82-й – 3:1! Верона после этого так и не пришла в себя. Сампдория празднует победу.

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