В понедельник 34-й тур чемпионата Италии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 34-й тур

Эмполи – Салернитана – 2:1

Голы: Камбьяги, 38, Капуто, 66 – Пйонтек, 86

Удинезе – Сампдория – 2:0

Голы: Перейра, 9, Масина, 34

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голы: Берарди, 15 – Домингес, 42

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В первом матче дня Эмполи принимал Салернитану. Обе команды – соседи по турнирной таблице – рисковали вылететь в низший дивизион, поэтому в последних пяти поединках должны были биться за каждое очко. Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – Камбьяги нырнул рыбкой и головой замкнул в левый угол.

После перерыва тосканцы удвоили, позволив сопернику забить гол престижа лишь на последних минутах. Как следствие, Эмполи набрал 38 очков и обошел Салернитану в турнирной таблице – "гранатовые" теперь пятнадцатые.

В параллельной встрече Удинезе одолел Сампдорию. Хозяева потеряли даже гипотетические шансы на еврокубки, поэтому просто доигрывали сезон. "Бьянконери" еще до перерыва забили в ворота худшей команды Серии А два гола, а после отдыха отдали инициативу сопернику, сосредоточившись на защите. Поражение оставило Сампдорию последней – команда потеряла любые шансы на сохранение прописки в элите.

Завершал 34-й тур поединок между Сассуоло и Болоньей. Команды, которые уже ни на что не претендовали и ни за что не боролись, расписали боевую ничью. Обменявшись голами еще до перерыва, соперники провели второй тайм почти без моментов. В итоге, Сассуоло набрал 44 очка и остался тринадцатым, Болонья с 46-ю пунктами поднялась на десятую строчку.

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