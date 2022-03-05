Удинезе одержал победу над Сампдорией
Удинезе в рамках 28-го тура Серии А потерпел поражение от Удинезе (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 28-й тур
Удинезе – Сампдория – 2:1
Голы: Деулофеу, 4, Удоги, 12 – Капуто, 13
Кальяри – Лацио – начало в 21:45
Программу дня в Серии А открывал поединок между Удинезе и Сампдорией. Наш Владислав Супряга в заявку не попал, а его подопечные проиграли – причем все разрешилось в стартовые 13 минут. Генуэзцы пропустили гол уже на 4-й (отличился Деулофеу), а Удоги на 12-й удвоил преимущество фриульцев – впрочем, Капуто отыграл один мяч ровно через минуту. 2:1!
Именно с этим счетом матч и подошел к концу. В результате этого поражения Сампа опустилась на 16 место, а от зоны вылета ее отделяют всего 4 зачетных балла.
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