Чемпионат Италии 2021/22, 28-й тур

Удинезе – Сампдория – 2:1

Голы: Деулофеу, 4, Удоги, 12 – Капуто, 13

Кальяри – Лацио – начало в 21:45

Программу дня в Серии А открывал поединок между Удинезе и Сампдорией. Наш Владислав Супряга в заявку не попал, а его подопечные проиграли – причем все разрешилось в стартовые 13 минут. Генуэзцы пропустили гол уже на 4-й (отличился Деулофеу), а Удоги на 12-й удвоил преимущество фриульцев – впрочем, Капуто отыграл один мяч ровно через минуту. 2:1!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. В результате этого поражения Сампа опустилась на 16 место, а от зоны вылета ее отделяют всего 4 зачетных балла.

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