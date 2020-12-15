В рамках 12-го тура Серии А Удинезе расписал мировую с Кротоне. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 12-й тур

Удинезе – Кротоне – 0:0

Беневенто – Лацио – начало в 21:45

Аутсайдер Серии А Кротоне на выезде встречался с Удинезе. Фриульцы начали активнее и много атаковали, а гости играли от обороны и выходили только на контратаках. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме хозяева окончательно загнали игроков Кротоне на свою половину поля и подавали угловой за угловым. Гости лишь один раз вырвались в стремительную контратаку, но безрезультатно. На 67-й Пуссетто таки вывел Удинезе вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Пуссетто имел еще несколько хороших шансов забить, однако на пути каждый раз вставал голкипер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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