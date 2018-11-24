Удинезе минимально победил Рому: 13-й тур Серии А, матчи субботы

В матче 13-го тура Серии А фриульский клуб неожиданно переиграл римских "волков".

Чемпионат Италии 2018/2019, 13-й тур

Удинезе – Рома – 1:0

Голы: Де Пауль, 54

Рома приехала на матч с Удинезе в несколько ослабленном составе – в старте не нашлось места ни Джеко, ни Ундеру, ни Флоренци. Тем не менее, в атаке "волки" выглядели неплохо благодаря активности Стефана Эль-Шаарави, которому удались несколько опасных ударов. Удинезе классно ответил только один раз – на 20-й минуте Пузетто метров с 11-ти пробил головой мимо дальней штанги. Второй острый момент фриульцев уже привёл к голу: на 54-й минуте Де Пауль на дриблинге прорвал оборону гостей, вышел один на один с голкипером и переиграл его – 1:0. Через восемь минут Пузетто мог удвоить преимущество, однако его гол отменили из-за офсайда.

Рома так и не смогла отыграться, после финального свистка оставшись с 19 очками на 6-й позиции в турнирной таблице. Удинезе набрал 12 зачётных баллов и поднялся на 16-е место.

Ювентус – СПАЛ – начало в 19:00

Интер – Фрозиноне – начало в 21:30