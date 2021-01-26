Итальянский нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне снова может сменить клубную прописку.

Фиорентина досрочно попрощалась с Кутроне

Середняк Серии А – Удинезе – начал переговоры с "волками" о переходе 23-летнего форварда в стан "бьянконери", сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер. Вулверхэмптон согласился отпустить Кутроне после того, как взял в аренду с правом выкупа 29-летнего форварда Реала Сосьедад Виллиана Хосе.

Напомним, Кутроне – воспитанник Милана, в системе которого находился с 2006 года. В июле 2019-го перешел в Вулверхэмптон за 22 млн евро. 10 января 2020 г. "волки" отдали Патрика в аренду в Фиорентину с правом последующего выкупа за 3 млн евро, однако впоследствии досрочно расторгли соглашение и вернули игрока на Туманный Альбион. Transfermarkt оценивает итальянца в 12 млн евро.

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