Удинезе и Аталанта 20 января 2021 встречаются в перенесенном поединке 10 тура чемпионата Италии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Руслан Малиновский остался в запасе с первых минут.

Еще один беспросветный борец за выживание против команды украинца. Матч, как и онлайн-трансляция Удинезе – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 16:00. Фриульцы набрали лишь 3 очка за последних 7 туров Серии А. После неудачи с Дженоа "Богиня" получила блестящую возможность реабилитироваться и вырваться на 3 место в случае победы. Бергамаски неизменно били удинцев в предыдущих 5 встречах. Причем разница голов просто заоблачная – 17:4, в среднем 3,4 на 0,8. Где смотреть матч Удинезе – Аталанта онлайн? Игру транслируют oll.tv по подписке, а также канал "Футбол 1".

Аталанта не переиграла одного из аутсайдеров – Малиновский провалил матч Серии А и потерял супершанс

После неудачи в прошлом туре Гасперини не разуверился в услугах хавбека сборной Украины. Малиновский третий раз за последние 6 дней отвоевывает место в основе Аталанты. В атаке ему неожиданно составляют компанию россиянин Алексей Миранчук и колумбиец Луис Муриель ” игроки, которые в основном выходят на замену. В то же время сразу 5 футболистов основы начинают в запасе: Джимшити, Госенс, Фройлер, Иличич и Сапата.