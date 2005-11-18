Удинезе – Милан – 0:1 – видео гола и обзор матча

В матче 11 тура Серии А Милан на последних секундах матча победил на выезде Удинезе. Смотрите видео гола и обзор матча.

Удинезе в рамках 11 тура Серии А дома принимал Милан. "Россонери" имели игровое преимущество, но не могли реализовать свои шансы. На 90+5 в составе "фриульцев" изъятие получил Брам Нейтинк, а через 2 минуты Алессио Романьоли забил во втором матче подряд и принес победу гостям.

Милан в компенсированное время вырвал победу над Удинезе: 11 тур Серии А, матчи воскресенья

Милан после 11 туров имеет 21 очко и находится на 4 строчке в турнирной таблице Серии А, тогда как Удинезе на 16 позиции с 9 пунктами.

Италия. Серия А, 11 тур

Удинезе – Милан – 0:1

Гол: Романьоли, 90+7

Удаление: Нейтинк, 90+5