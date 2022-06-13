Сборные мира и Англии провели благотворительный поединок за титул Unicef UK.

Soccer Aid 2022

Сборная мира – Англия – 2:2 (по пенальти – 4:1)

Голы: Бек, 22(п), Четинай, 60 – Райт, 44 (пен.), Греннан, 47

В финале турнира Soccer Aid сошлись сборные мира со Усейном Болтом, Андреем Шевченко, Петером Чехом, Патрисом Эвра, Кафу и другими против сборной Англии, которым противостояли такие легенды как Дэвид Джеймс, Гари Невилл, Джо Коул, Джейми Каррагер.

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Счет во встрече открыл тиктокер Ноа Бек, реализовав пенальти, но телеведущий Марк Райт к перерыву выровнял положение ударом с отметки. Шевченко в первой половине имел два шанса, однако сначала не смог точно замкнуть навес с углового, а потом Дэвид Джеймс ценой своего мужского здоровья совершил сейв.

Во втором тайме команды обменялись голами Греннана и Четиная, а в серии пенальти оказались сильнее Шевченко и Ко.