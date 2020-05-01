"Удар с отскоком": Шахтер вспомнил шедевральный выстрел Срны в ворота Днепра

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна продолжает получать поздравления по поводу своего дня рождения.

В честь дня рождения легенды клуба Дарио Срны донецкий Шахтер опубликовал в своих соцсетях выстрел 8-летней давности в ворота Днепра. Безупречное завершение хорватом подачи с углового с лету не оставило никаких шансов Яну Лаштувке.

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Напомним, в том матче "горняки" на своем поле праздновали победу 2:1. Счет уже на 9-й минуте открыл Руслан Ротань. В середине тайма Генрих Мхитарян восстановил статус-кво. А под конец матча свое веское слово сказал Срна, поставив точку в этом поединке.

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