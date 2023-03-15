Главный тренер Жироны Мичел Санчес долгое время вынужден обходиться без одного из лучших игроков команды.

В последнем поединке Ла Лиги против Атлетико (0:1) полузащитник Жироны Алейш Гарсия травмировался и был заменен в конце поединка. Меддобследование подтвердило, что повреждение достаточно серьезное.

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Алейшу диагностировали травму сухожилия двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления составляет 5-6 недель, сообщает официальный Twitter каталонского клуба.

Соответственно, 25-летний полузащитник точно не сыграет в матчах чемпионата Испании против Райо Вальекано, Эспаньола, Барселоны и Эльче. Участие Гарсии в поединках с Вальядолидом, Реалом и Севильей пока под вопросом.

К слову, Алейш является лучшим ассистентом Жироны в сезоне 2022/23. В активе испанца 6 голевых передач. Мигель Гутьеррес и Виктор Цыганков отдали по 3 ассиста, но первый сыграл 23 матча, а украинец – только 6.

После 25 туров Ла Лиги Жирона занимает 12 место. От зоны вылета каталонцы оторвались на 4 очка.

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