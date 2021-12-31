Полузащитник Шахтера Алан Патрик получил признание от сторонников за свой чудо-гол.

"Горняки" с помощью болельщиков определили автора лучшего гола года. Им стал Алан Патрик, сообщает официальный Twitter клуба.

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В голосовании победил именно его техническое мяч Бенфике в 1/16 финала Лиги Европы. Патрик умело ударом с лета отправил круглого в ворота, а дончане прошли дальше.

Заметим, что в текущем сезоне Шахтер тоже будет участвовать в плей-офф ЛЕ, а в 1/16 встретится с Маккаби Тель-Авив.

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