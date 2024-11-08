"Доволен, что удалось победить такую сильную команду, как Динамо. Естественно, удаление значительно облегчило задачу. В первом тайме мы даже могли пропустить. Но во втором тайме сразу же пошли вперед, чтобы забивать.

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Первый гол всегда дается тяжело. Но главное – забить и не останавливаться. Счастлив, что смог забить дважды. У нас были шансы победить во всех четырех матчах, но выиграли мы лишь последние два. Двигаемся дальше", – приводит слова Варги Nemzeti Sport.

Напомним, что Барнабаш стал одним из главных авторов разгромного поражения Динамо в 4-м туре Лиги Европы, дважды забив в ворота Бущана.

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