В товарищеском поединке Динамо в меньшинстве потерпело минимальное поражение от хорватского Осиека (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на первой минуте Осиек мог выходить вперед – Шопов стрельнул над воротами. Шапаренко в ответ не попал по мячу с близкого расстояния. В середине тайма Пихаленок выкатил под удар Ванату, а тот низом попал в голкипера. В конце тайма Якупович со штрафного мастерски перебросил стенку и попал в правую девятку.

Динамо провалилось с Осиеком, потерпев минимальное поражение – Шапаренко удалили, матч не стали доигрывать из-за драки

После перерыва Шапаренко ударил в лицо соперника и заработал удаление. Нещерет продолжил спасать киевлян после атак хорватов, а игроки раз за разом устраивали стычки. В конце концов, арбитр не выдержал и завершил игру за 6 минут до завершения основного времени.

Уже во вторник, 22 июля, Динамо стартует в Лиге чемпионов выездным поединком 2-го раунда квалификации против мальтийского Хамрун Спартанс.