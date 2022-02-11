Арсенал не без проблем обыграл Вулверхэмптон (1:0) в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Габриэл удачно сыграл на добивании в середине первого тайма и вывел лондонцев вперед. "Волки" пытались отыграться, а им едва не помог соперник – Мартинелли дважды сфолил в течение одной атаки и арбитр показал сразу две желтых.

Арсенал в меньшинстве удержал победу над Вулверхэмптоном – "канониры" обошли МЮ и вплотную приблизились к зоне ЛЧ