"Мы играли медленно, и у нас были проблемы. После того, как мы получили красную карточку, мы начали играть в ту игру, в которую хотели.

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Мы больше владели мячом и играли быстро. Это очень важная и ценная победа", – цитирует Монтеллу TRTSspor.

Напомним, Ракицкий был удален на 39-й минуте при счете 1:0 в пользу Адана Демирспора. Для украинца эта красная карточка стала уже второй в сезоне. Победа позволила Адане набрать 16 очков и возглавить турнирную таблицу турецкой Суперлиги.

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