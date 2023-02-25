Эмполи на своем поле принимал в 24 туре Наполи. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи с первых минут контролировал ход встречи. Подарок лидеру сделал на 17 минуте защитник Эмполи Исмайли, направивший мяч в свои ворота. Потребовалось немного времени, что Осимхен удвоил счет в матче.

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Во втором тайме Наполи остался в меньшинстве. Мариу Руй получил красную карточку от арбитра за грубую игру. Несмотря на то, что у команды Спаллетти не было численного преимущества, именно она могла забить в этом матче еще несколько голов.

Сейчас Наполи занимает первую строчку с 65 очками. Они опережают ближайшего преследователя на 18 пунктов. Эмполи с 28 баллами занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.

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