Бразильский Кубок Нордесте подарил одно из самых быстрых удалений в истории футбола.

Ботафого ПБ провел почти весь поединок против Трези в меньшинстве из-за неосмотрительности хавбека Кайо.

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Гости спокойно развели мяч с центра поля и решили подготовить атаку забрасыванием на чужую половину. Кайо так сильно хотел откликнуться на передачу, что не заметил соперника, который летел навстречу. Полузащитник Ботафого высоко задрал ногу и едва не снес голову игроку Трези. Вердикт арбитра был очевидным – прямая красная карточка на 10 секунде.

Заметим, что Трези воспользовался численным преимуществом аж на 79 минуте – Жоау Леонарду оформил единственный гол в матче.

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