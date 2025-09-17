Удаление Карвахаля и два пенальти Мбаппе в видеообзоре матча Реал – Марсель – 2:1
Реал принимал Марсель в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 (2:1). Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24."
Марсель смог шокировать Реал уже на 22-й минуте, когда Гринвуд перехватил мяч у Гюлера в центре поля и отдал на Веа, который без проблем переиграл Куртуа – 0:1. Но преимущество гостей длилось недолго. Всего через семь минут Родриго заработал пенальти после жесткого подката Кондогбия, и Мбаппе хладнокровно реализовал приговор, восстановив равновесие – 1:1.
После перерыва на поле вспыхнули настоящие страсти. Карвахаль головой ударил голкипера Рульи, за что арбитр после просмотра VAR показал ему прямую красную карточку. Но даже в меньшинстве мадридцы дожали соперника. Рефери во второй раз указал на точку после игры рукой Медины в штрафной, и Мбаппе снова был безупречным. В итоге Реал вырвал победу 2:1.
