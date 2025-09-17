Марсель смог шокировать Реал уже на 22-й минуте, когда Гринвуд перехватил мяч у Гюлера в центре поля и отдал на Веа, который без проблем переиграл Куртуа – 0:1. Но преимущество гостей длилось недолго. Всего через семь минут Родриго заработал пенальти после жесткого подката Кондогбия, и Мбаппе хладнокровно реализовал приговор, восстановив равновесие – 1:1.

Реал дожал Марсель в скандальном матче ЛЧ – Карвахаль повторил Зидана-2006, дубль Мбаппе с пенальти

После перерыва на поле вспыхнули настоящие страсти. Карвахаль головой ударил голкипера Рульи, за что арбитр после просмотра VAR показал ему прямую красную карточку. Но даже в меньшинстве мадридцы дожали соперника. Рефери во второй раз указал на точку после игры рукой Медины в штрафной, и Мбаппе снова был безупречным. В итоге Реал вырвал победу 2:1.

