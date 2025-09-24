Кубок английской лиги, 3-й раунд

Линкольн Сити – Челси – 1:2

Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0

Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 87

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1

Голы: Исак, 43, Экитике, 85 – Чарльз, 76

На 86-й минуте удален Экитике (Ливерпуль)

Барнсли – Брайтон – 0:6

Голы: Гомес, 9, 21, 33, 68, Хаувелл, 87, Аяри, 89

Фулхэм – Кембридж Юнайтед – 1:0

Гол: Роу, 66

Форвард Брайтона Диего Гомес оформил покер в матче с Барнсли. Он стал первым игроком с января 2007 года, которому удалось такое достижение в гостевом матче Кубка английской лиги. Последним игроком, который забивал четыре мяча в одной игре на выезде, был форвард Арсенала Жулио Баптиста. Бразилец тогда отличился в воротах Ливерпуля на Энфилде.

Украинец оформил эффектный ассист в матче против Челси в Кубке лиги (ВИДЕО)

Ливерпуль Арне Слота не без проблем одолел Саутгемптон. Победный гол забил Уго Экитике на 85-й минуте. Форвард забыл, что у него уже была желтая карточка, и снял с себя футболку во время празднования этого гола. Арбитр не стал его жалеть – и показал вторую желтую.

Линкольн Сити был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в матче с Челси – команда Ивана Варфоломеева выиграла у "синих" первый тайм, но сразу после перерыва пропустила два мяча. К слову, украинский полузащитник Линкольна отметился в этой встрече эффектным ассистом – он одним касанием перехватил мяч вблизи чужой штрафной площади и одновременно аккуратно сделал пас Стриту под удар.

Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра