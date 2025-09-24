Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги
Во вторник, 23 сентября, состоялись матчи 3-го раунда Кубка английской лиги. Читайте результаты на "Футбол 24".
Кубок английской лиги, 3-й раунд
Линкольн Сити – Челси – 1:2
Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0
Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 87
Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1
Голы: Исак, 43, Экитике, 85 – Чарльз, 76
На 86-й минуте удален Экитике (Ливерпуль)
Барнсли – Брайтон – 0:6
Голы: Гомес, 9, 21, 33, 68, Хаувелл, 87, Аяри, 89
Фулхэм – Кембридж Юнайтед – 1:0
Гол: Роу, 66
Форвард Брайтона Диего Гомес оформил покер в матче с Барнсли. Он стал первым игроком с января 2007 года, которому удалось такое достижение в гостевом матче Кубка английской лиги. Последним игроком, который забивал четыре мяча в одной игре на выезде, был форвард Арсенала Жулио Баптиста. Бразилец тогда отличился в воротах Ливерпуля на Энфилде.
Украинец оформил эффектный ассист в матче против Челси в Кубке лиги (ВИДЕО)
Ливерпуль Арне Слота не без проблем одолел Саутгемптон. Победный гол забил Уго Экитике на 85-й минуте. Форвард забыл, что у него уже была желтая карточка, и снял с себя футболку во время празднования этого гола. Арбитр не стал его жалеть – и показал вторую желтую.
Линкольн Сити был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в матче с Челси – команда Ивана Варфоломеева выиграла у "синих" первый тайм, но сразу после перерыва пропустила два мяча. К слову, украинский полузащитник Линкольна отметился в этой встрече эффектным ассистом – он одним касанием перехватил мяч вблизи чужой штрафной площади и одновременно аккуратно сделал пас Стриту под удар.
Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра