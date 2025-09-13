Удаление Хёйсена и перформанс Мбаппе в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 1:2
Реал одержал победу над Реал Сосьедадом в четвертом туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
12’ Килиан Мбаппе
32’ Дин Хёйсен
44’ Арда Гюлер
Реал в сверхтяжелом матче победил Реал Сосьедад. Мбаппе уже на 12 минуте открыл счет после классного прохода.
"Сливочных" едва не подставил Дин Хёйсен. Защитник грубо сыграл, а судья показал красную карточку. Несмотря на то, что Реал остался в меньшинстве, все равно удвоил счет. Мбаппе классно сумел обыграть защитника, отдал на Гюлера, а турок спокойно переправил мяч в ворота. Оярсабаль отыграл один гол, но Реал удержал победу.
