Брайтон в рамках 6-го тура АПЛ победил Челси (3:1). Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Энцо Фернандес вывел вперед Челси в первом тайме. "Пенсионеры" контролировали игру до 53-й минуты, когда Трево Чалоба получил прямую красную карточку.

После удаления Челси сел в защиту, но все же пропустил на 73-й минуте от Дэнни Уэлбека. Несмотря на героические действия защитников лондонцев, Брайтон сумел даже вырвать победу в компенсированное время: Де Кейпер забил второй мяч "чаек", а Уэлбек зафиксировал финальный результат – 3:1.

