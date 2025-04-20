Кривбасс на своем поле уверенно разгромил Зарю (3:0) в матче 25-го тура УПЛ. Видео голов и обзор поединка – смотрите на Футбол 24.

УПЛ, 25-й тур

Кривбасс – Заря – 3:0

Голы: Романчук, 32, Микитишин, 66, Твердохлеб, 87

Удаления: Башич, 39 (Заря)

На 32-й минуте хозяева открыли счет после стандарта – Илич выполнил навес со штрафного, а Романчук выиграл воздух и отправил мяч в сетку. В конце первого тайма ситуация для луганчан усложнилась: Башич грубо сыграл против Сосы, за что получил прямую красную карточку.

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После перерыва преимущество криворожан стало еще ощутимее. На 66-й минуте Вакулко элегантно забросил мяч на ход Микитишину, и тот спокойно реализовал выход на вратаря. В конце игры Кривбасс забил в третий раз: гол Ндомбази не засчитали из-за офсайда у Кузыка, но уже впоследствии Егор Твердохлеб поставил точку, удачно завершив атаку.

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