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Удачные замены Михайличенко изменили игру Динамо, но более справедливой была бы ничья, – легенда Шахтера

09:47 49 Читати українською
Удачные замены Михайличенко изменили игру Динамо, но более справедливой была бы ничья, – легенда Шахтера
Заря – Динамо – 1:3 / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник Шахтера и бывший наставник молодежной команды "горняков" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение Зари от Динамо в матче 26-го тура чемпионата Украины.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Для обеих команд игра в Запорожье получилась очень тяжелой, ведь все прекрасно понимали ее значимость в борьбе за второе место. Погода в Запорожье (гроза и сильный ливень – прим.) внесла коррективы в игру, однако более серьезные изменения внесли удачные замены Алексея Михайличенко.

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Выход Цыганкова, Вербича и Де Пены изменил игру и позволил Динамо вырвать победу в очень сложном поединке. К слову, до 70-й минуты Заря выглядела очень прилично и даже лучше киевлян. Скоростные игроки Зари постоянно держали оборону Динамо в напряжении – она ​​была в цейтноте. Динамовцам не позволяли спокойно катать мяч. Однако, после 70-й минуты такая же нагрузка легла уже на оборону Зари, которая не выдержала давления и пропустила один за другим три мяча.

Наставнику Зари пришлось заменить Иванисеню, которому не хватило двигательной активности в концовке. Мне кажется, что того же Цвека можно было выпустить раньше – еще при счете 1:0 в пользу Зари, но Виктор Скрипник решил не отходить от своей игры. В Динамо я бы отметил Попова, который очень много подчищал в обороне, и заблокировал немало опасных ударов соперника. Ну а лучшим игроком, думаю, следует назвать Буяльского – он и гол забил, и в центре поля действовал продуктивно.

Но, считаю, ничья была бы более справедливым результатом. Заря не заслуживала на поражение. Все решила глубина состава Динамо, чего нет сейчас у команды Скрипника", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Footboom.

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Теги
Заря - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Валерий Кривенцов Виктор Скрипник Виктор Скрипник Денис Попов Денис Попов Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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