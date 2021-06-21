Английский клуб продолжает следить за судьбой своих игроков на чемпионате Европы.

Лондонский Вест Хэм на своих страницах в социальных сетях Twitter и Instagram создал публикации со словами поддержки своему форварду.

Ярмоленко заявил, что не доволен своим положением в Вест Хэме

"Удачи в вашем финальном матче группы C против Австрии сегодня", - говорится в сообщении "молотков".

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

Ярмоленко на чемпионате Европы поразил болельщиков блестящей формой: в двух матчах – против Нидерландов и Северной Македонии – Андрей сумел забить два гола и отметиться одним ассистом.

Украина – Австрия: анонс матча Евро-2020