"Удачи!": Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед решающим матчем Евро-2020 против Австрии
Английский клуб продолжает следить за судьбой своих игроков на чемпионате Европы.
Лондонский Вест Хэм на своих страницах в социальных сетях Twitter и Instagram создал публикации со словами поддержки своему форварду.
Ярмоленко заявил, что не доволен своим положением в Вест Хэме
"Удачи в вашем финальном матче группы C против Австрии сегодня", - говорится в сообщении "молотков".
Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.
Ярмоленко на чемпионате Европы поразил болельщиков блестящей формой: в двух матчах – против Нидерландов и Северной Македонии – Андрей сумел забить два гола и отметиться одним ассистом.
Украина – Австрия: анонс матча Евро-2020