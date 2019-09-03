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"Удачи, Великий", – Лунин трогательно попрощался с Навасом

14:13 167 Читати українською
"Удачи, Великий", – Лунин трогательно попрощался с Навасом
Кейлор Навас и Андрей Лунин / фото ФК Реал Мадрид

Голкипер Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин пожелал удачи своему экс-конкуренту в мадридском Реале Кейлору Навасу.

"Удачи, Великий. Для меня было большим удовольствием учиться у тебя и работать вместе", – написал Лунин в своем посте в Instagram.

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Отметим, что Навас перешел в ПСЖ, подписав контракт сроком на 4 года, тогда как в Реале будет выступать Альфонс Ареола на правах аренды.

Напомним, именно из-за Наваса Андрей Лунин был вынужден перейти в Вальядолид на правах аренды.

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Трансферы ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы ПСЖ Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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