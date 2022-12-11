Риши Сунак прокомментировал поражение из "трех львов" от французов (1:2) в четвертьфинале Мундиаля в Катаре.

"Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой.

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Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде", – написал Сунак на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, перед матчем он пообещал Эммануэлю Макрону, что в случае неудачи сборной Англии поддержит Францию в полуфинале ЧМ-2022.

К слову, следующим соперником "трехцветных" станет Марокко, которое накануне сенсационно выбило из турнира Португалию. Поединок состоится 14 декабря в 21:00.

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