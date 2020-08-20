"Удача полностью отвернулась от Лиона на старте поединка": Гарсия оценил полуфинал с Баварией

"Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента.

Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мы должны были забивать первым, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Токо Экамби мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали Баварии расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом", – сказал Гарсия в комментарии пресс-службе УЕФА.

Напомним, в полуфинальном матче Лиги чемпионов Бавария победила Лион со счетом 3:0. В финале в воскресенье, 23 августа, мюнхенцы встретятся с ПСЖ.

Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов