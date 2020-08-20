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"Удача полностью отвернулась от Лиона на старте поединка": Гарсия оценил полуфинал с Баварией

08:54 - Читати українською
"Удача полностью отвернулась от Лиона на старте поединка": Гарсия оценил полуфинал с Баварией
Руди Гарсия / Официальный сайт УЕФА

Главный тренер Лиона Руди Гарсия поделился мыслями относительно полуфинального матча Лиги чемпионов.

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

"Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента.

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Мы должны были забивать первым, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Токо Экамби мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали Баварии расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом", – сказал Гарсия в комментарии пресс-службе УЕФА.

Напомним, в полуфинальном матче Лиги чемпионов Бавария победила Лион со счетом 3:0. В финале в воскресенье, 23 августа, мюнхенцы встретятся с ПСЖ.

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Лион Лион Лига чемпионов Руди Руди Гарсия Лион - Бавария
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