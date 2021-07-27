"Учится ходить на костылях": врач Металлиста 1925 раскрыл подробности тяжелой травмы форварда харьковчан
Руководитель медицинской службы дебютанта УПЛ Юрий Кривенко прояснил детали повреждения нападающего Виталия Пономаря, которое тот получил в матче 1-го тура чемпионата Украины против Руха.
"Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу.Сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение.
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Это серьезная травма – от двух месяцев и более. Психологическое состояние Виталия – не очень, но что поделаешь – это футбол. Звонил мне и сказал, что боли нет. Сейчас находится в гипсе, учится ходить на костылях", – сказал Кривенко в программе "Футбол NEWS".
Напомним, Пономарь присоединился к харьковскому клубу зимой, форвард имеет опыт выступлений за Александрию, Волынь и другие коллективы.
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