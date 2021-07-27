"Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу.Сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение.

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Это серьезная травма – от двух месяцев и более. Психологическое состояние Виталия – не очень, но что поделаешь – это футбол. Звонил мне и сказал, что боли нет. Сейчас находится в гипсе, учится ходить на костылях", – сказал Кривенко в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Пономарь присоединился к харьковскому клубу зимой, форвард имеет опыт выступлений за Александрию, Волынь и другие коллективы.

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