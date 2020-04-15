"Учителя в шутку называли меня Путиным": легионер Зари имел оригинальное прозвище в Германии

Хавбек Зари и сборной Латвии Андреас Цыганикс поделился воспоминаниями о жизни в Германии.

"Когда началась война в Украине, я играл в Германии и ходил там в немецкую школу. Меня даже учителя в шутку называли Путиным. Просто потому, что я русскоязычный. Нам рассказывали, что происходит в мире и говорили мне:" Что ты делаешь?".

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Телевидение принадлежит государству и транслирует то, что нужно правительству. И так зомбируют людей. Так везде – в Германии, Латвии, России. За Украину не скажу – не смотрел украинского телевидения", – признался Цыганикс в интервью Tribuna.

Напомним, 23-летний латвиец присоединился к Заре зимой и успел сыграть за луганчан 2 матча в чемпионате Украины.

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