Форвард Миная Евгений Селезнев, который пока не попадает в состав закарпатской команды из-за ненадлежащей формы, поделился общей фотографией с бывшим одноклубником Артемом Довбиком.

Артем Довбик и Евгений Селезнев во время выступлений за Днепр / Фото из открытых источников

"Ученик + учитель = лучший нападающий в настоящее время!" – подписал фото на своей странице в социальной сети Instagram Евгений Селезнев.

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Напомним, Довбик является лучшим бомбардиром текущего сезона УПЛ – на его счету 9 голов в 12 матчах. Столько же у полузащитника Динамо Виталия Буяльского.

Селезнев, не теряющий надежды побить рекорд Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, в текущей кампании сыграл лишь 7 минут в матче против Львова.

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