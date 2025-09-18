"Возвращаться в Англию всегда приятно. Я имел возможность поработать с двумя топ-клубами, Челси и Тоттенхэмом. Эти впечатления остаются в памяти, как и уровень и атмосфера. Тренерская работа в Англии была великолепным опытом во всех отношениях.

Наполи опозорился, отпустив игрока в московский ЦСКА – Романо раскрыл детали сделки

Приехать в Манчестер с Наполи на матч Лиги чемпионов после завоевания Скудетто – это источник гордости. История Сити говорит сама за себя. Это топ-клуб с топ-тренером. Мы подходим к этому матчу со смирением и логотипом Скудетто на наших футболках.

Мы хотим подходить к матчам в Европе со скромностью. Я думаю, что не ошибусь, если сравню нас с учениками, которые противостоят своим учителям. Мы хотим понять, как продвигается процесс, который мы начали в прошлом году", – цитирует Конте Corriere dello Sport.

Напомним, матч Манчестер Сити – Наполи состоится уже сегодня, 18 сентября, начало в 22:00.

Хёйлунд оформил дебютный гол за Наполи и помог переиграть Фиорентину – де Брюйне снова забил, Кальяри выиграл у Пармы