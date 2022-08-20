Участие в новом чемпионате Украины по футболу среди любителей подтвердили 12 клубов, сообщает официальный сайт ААФУ.

В ПФЛ определились с трансляцией матчей Первой и Второй лиг – военные ослабили свои требования

В турнире выступят: Дружба (Мировка, Киевская область), ФК Белая Церковь (Киевская область), Штурм (Шпитьки, Киевская область), Атлет (Киев), Локомотив (Киев), ВПК-Агро (Вишневое, Днепропетровская область), Зирка (Кропивницкий), Олимпия (Савинцы, Полтавская область), Мотор (Запорожье).

Срок приема заявок на участие в соревнованиях продлен до 26 августа. После этой даты будет определен формат соревнований и сформированы группы участников чемпионата Украины по территориальному принципу. Добавим, что в предыдущем розыгрыше чемпионата Украины среди любителей принимали участие 29 команд, разделенных на три группы (2 по 10 и 9 команд в третьей).

ПФЛ утвердила участников и необычный формат проведения Первой и Второй лиги в новом сезоне